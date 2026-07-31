SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 31.07.2026: Karate-Unterricht
12 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
Sandy bringt den Gal Pals Karate bei, doch ihre Besessenheit gerät außer Kontrolle und bringt die Stadt in Gefahr. Um das Problem zu lösen, versucht sie, mit einer ihrer Erfindungen ihre Fähigkeiten auszulöschen, doch SpongeBob schaltet die Maschine versehentlich in den umgekehrten Modus - und bringt stattdessen allen in der Stadt Karate bei! Da nun alle die gleichen Voraussetzungen haben, scheint niemand zu gewinnen oder zu verlieren, sie haben einfach nur Spaß. Sandy und SpongeBob stürzen sich fröhlich ins Getümmel, um mitzumachen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central