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SpongeBob Schwammkopf

Karate-Unterricht

NickelodeonFolge vom 31.07.2026
Karate-Unterricht

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 31.07.2026: Karate-Unterricht

12 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6

Sandy bringt den Gal Pals Karate bei, doch ihre Besessenheit gerät außer Kontrolle und bringt die Stadt in Gefahr. Um das Problem zu lösen, versucht sie, mit einer ihrer Erfindungen ihre Fähigkeiten auszulöschen, doch SpongeBob schaltet die Maschine versehentlich in den umgekehrten Modus - und bringt stattdessen allen in der Stadt Karate bei! Da nun alle die gleichen Voraussetzungen haben, scheint niemand zu gewinnen oder zu verlieren, sie haben einfach nur Spaß. Sandy und SpongeBob stürzen sich fröhlich ins Getümmel, um mitzumachen.

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