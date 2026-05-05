Mundgeruch / Die Kuschel-KrabbeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.05.2026: Mundgeruch / Die Kuschel-Krabbe
SpongeBob macht sich aus den Resten in Kühl- und Speiseschrank ein Sonntagsfrühstück, das übelsten Mundgeruch hervorruft. Das merken alle außer ihm, und er wundert sich, warum alle Leute in Panik vor ihm davonrennen. Patrick vermutet, es liege daran, dass Sponge so hässlich sei. Das stürzt unseren Schwamm zwar in schwerste Depressionen, ändert aber nichts am Sachverhalt. Erst als auch Patrick von der Stinkmampfe kostet, merken die beiden, was eigentlich los ist. Mr. Krabs kündigt an, dass seine Tochter Perla während ihrer Sommerferien in der Krossen Krabbe arbeiten werde und auch eine Menge neuer Ideen habe. In der Tat, denn Perla verwandelt die Burger-Bude ruck-zuck und unter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel in ein Jugendlokal, das den schönen Namen 'Kuschelkrabbe' trägt. Nun gibt es Salat statt Burger und die Angestellten werden gezwungen, ausnehmend alberne Uniformen zu tragen. Thaddäus macht das alles nicht lange mit, und sogar der langmütige SpongeBob hält es irgendwann nicht mehr aus.