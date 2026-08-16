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SpongeBob Schwammkopf

Der Schlägertyp

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Der Schlägertyp

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 16.08.2026: Der Schlägertyp

12 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Ein neuer Schüler namens Flats kommt in SpongeBobs Fahrschulklasse. Flats entpuppt sich als richtiger Schlägertyp und bedroht SpongeBob. Als dieser Hilfe bei seinen Mitschülern sucht, weichen diese aus Angst vor dem Neuen alle zurück.

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