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SpongeBob Schwammkopf

Geschwister des Grauens

NickelodeonFolge vom 05.05.2026
Geschwister des Grauens

Geschwister des GrauensJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 05.05.2026: Geschwister des Grauens

12 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Patrick freut sich, denn seine große Schwester Sam, die er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat, kommt zu Besuch.

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