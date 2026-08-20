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SpongeBob Schwammkopf

Geisterdeppen

NickelodeonFolge vom 20.08.2026
Geisterdeppen

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 20.08.2026: Geisterdeppen

23 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

Ein Hausboot mit Maschinenschaden erregt SpongeBobs und Patricks Aufmerksamkeit. Bald müssen sie feststellen, dass das Gefährt von gruseligen Geistern bewohnt wird. Deren Kapitän schickt die beiden los, ein Ersatzteil für den Bootsmotor zu besorgen, nicht ohne ihre Seelen als Pfand zu behalten. Schlimm genug, doch als die Verzweifelten Mr. Krabs ihr Leid klagen, nimmt das Unheil erst richtig seinen Lauf. Denn der Geisterkapitän hat SpongeBob eine Dublone für das Ersatzteil mitgegeben, und die weckt nun Mr. Krabs’ Geldgier...

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