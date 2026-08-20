SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 20.08.2026: Geisterdeppen
23 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Ein Hausboot mit Maschinenschaden erregt SpongeBobs und Patricks Aufmerksamkeit. Bald müssen sie feststellen, dass das Gefährt von gruseligen Geistern bewohnt wird. Deren Kapitän schickt die beiden los, ein Ersatzteil für den Bootsmotor zu besorgen, nicht ohne ihre Seelen als Pfand zu behalten. Schlimm genug, doch als die Verzweifelten Mr. Krabs ihr Leid klagen, nimmt das Unheil erst richtig seinen Lauf. Denn der Geisterkapitän hat SpongeBob eine Dublone für das Ersatzteil mitgegeben, und die weckt nun Mr. Krabs’ Geldgier...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central