Sport 20
Folge vom 15.11.2025: Sport 20 vom 15.11.2025
13 Min.Folge vom 15.11.2025
Ski-Austria-Slalom-Herren beginnen Saison in Levi | Kein Rodel-Weltcup in Innsbruck-Igls 2025 | VSV schlägt KAC vor Heimpublikum | Farthofer stellt neuen österreichischen Eisschnelllaufrekord auf | Licht und Schatten bei Beachvolleyball-WM | Rangnick: Arnautovic "extrem wertvoller Spieler" | U17-Fußballnationalteam gewinnt gegen Tunesien | Österreicherinnen siegen in Basketball-EM-Qualifikation | Schmirl holt nächste Medaille bei Schießsport-WM | Sinner steht im Finale der ATP Finals in Turin | Wurz-Brüder starten in Macao von weit hinten
