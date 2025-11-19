Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport 20

Sport 20 vom 19.11.2025

ORF SPORT +Folge vom 19.11.2025
Sport 20 vom 19.11.2025

Sport 20 vom 19.11.2025Jetzt kostenlos streamen

Sport 20

Folge vom 19.11.2025: Sport 20 vom 19.11.2025

13 Min.Folge vom 19.11.2025

Sensation: Curaçao fährt zur Fußball-WM | Schottland überrascht in der WM-Qualifikation | Fußballlegenden trauen Nationalteam Großes zu | U17-Team im WM-Viertelfinale | St. Pöltens Frauen-Team sieglos in CL | Basketballerinnen in EM-Quali ungeschlagen | Frühes Aus für Beachvolleyball-Teams | Testspiel der Handballerinnen vor WM-Start | Kombinierer holen Feinschliff vor Olympia

Alle verfügbaren Folgen