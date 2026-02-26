Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport 20 vom 26.02.2026

ORF SPORT +Folge vom 26.02.2026
Juventus scheitert trotz Aufholjagd in der Verlängerung | Matthäus lobt WM-Format | Startschuss zur MotoGP in Buriram | Zverev scheidet überraschend in Acapulco aus | Österreichs Basketball-Herren vor Schlüsselspiel gegen die Niederlande | Skiflug-Weltcup am Kulm mit Nordischer Kombination | Olympiasieger Benjamin Karl kündigt Karriereende an | Hanna Prock muss Saison vorzeitig beenden | KAC und Graz 99ers sichern sich Teilnahme an der CHL | Vienna City Marathon wird Teil der European Marathon Classics

