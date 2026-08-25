Sport 20
Folge vom 25.08.2026: Sport 20 vom 25.08.2026
15 Min.Folge vom 25.08.2026
Schwierige Mission für Scheiblehner beim GAK | Xavi hat große Pläne für die Niederlande | St. Pöltnerinnen hoffen auf Sensation gegen Juventus | Die "Tabelle der anderen Art" im Frauenfußball | Ofner scheitert in US-Open-Qualifikation | Brignone erneut am linken Bein operiert | Skicrosser Rohrweck und Takats arbeiten am Comeback | Air & Style kehrt nach Innsbruck zurück | Oftering feiert ersten Sieg seit eineinhalb Jahren
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF SPORT +