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Sport 20

Sport 20 vom 25.08.2026

ORF SPORT +Folge vom 25.08.2026
Sport 20 vom 25.08.2026

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Sport 20

Folge vom 25.08.2026: Sport 20 vom 25.08.2026

15 Min.Folge vom 25.08.2026

Schwierige Mission für Scheiblehner beim GAK | Xavi hat große Pläne für die Niederlande | St. Pöltnerinnen hoffen auf Sensation gegen Juventus | Die "Tabelle der anderen Art" im Frauenfußball | Ofner scheitert in US-Open-Qualifikation | Brignone erneut am linken Bein operiert | Skicrosser Rohrweck und Takats arbeiten am Comeback | Air & Style kehrt nach Innsbruck zurück | Oftering feiert ersten Sieg seit eineinhalb Jahren

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