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Sport Aktuell vom 13.08.2026

ORF2Staffel 1Folge 896vom 13.08.2026
Sport Aktuell vom 13.08.2026

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Folge 896: Sport Aktuell vom 13.08.2026

6 Min.Folge vom 13.08.2026

Mladenovic holt EM-Bronze über 200 Meter Brust | UEFA und Pröll wollen Infantino abwählen | Austrianer wollen Conference-League-Playoffs erreichen | Zwischenstand bei Pafos gegen Red Bull Salzburg | PSG schnappt sich gegen Aston Villa erneut Supercup | Skispringerin Eder macht Rückzug vom Rücktritt

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