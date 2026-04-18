Staffel 1Folge 94vom 18.04.2026
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Sport Aktuell (ÖGS)
Folge 94: Sport Aktuell (ÖGS) vom 18.04.2026
5 Min.Folge vom 18.04.2026
Historischer Punkt für Österreichs Fußball-Frauen | Nullnummer im Kellerduell der Bundesliga | Historisches Trainerinnen-Debüt bei Union Berlin
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