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Sport und Talk aus dem Hangar-7

27. Juli - Der Sporttalk am Montag: Ein Jahr nach Laura Dahlmeiers Tod

ServusTVStaffel 18Folge 21vom 27.07.2026
27. Juli - Der Sporttalk am Montag: Ein Jahr nach Laura Dahlmeiers Tod

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Sport und Talk aus dem Hangar-7

Folge 21: 27. Juli - Der Sporttalk am Montag: Ein Jahr nach Laura Dahlmeiers Tod

91 Min.Folge vom 27.07.2026

Ein Jahr nach dem tragischen Bergunglück von Laura Dahlmeier erinnert Sport und Talk aus dem Hangar-7 mit einer Spezial-Sendung an die Doppel-Olympiasiegerin. Tamara Lunger, Alexander Huber, Peter Schlickenrieder und Andrzej Bargiel sprechen über ihre Begegnungen mit der deutschen Ausnahme-Sportlerin, ihre außergewöhnliche Persönlichkeit und die Faszination der Berge.

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