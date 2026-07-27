27. Juli - Der Sporttalk am Montag: Ein Jahr nach Laura Dahlmeiers TodJetzt kostenlos streamen
Sport und Talk aus dem Hangar-7
Folge 21: 27. Juli - Der Sporttalk am Montag: Ein Jahr nach Laura Dahlmeiers Tod
91 Min.Folge vom 27.07.2026
Ein Jahr nach dem tragischen Bergunglück von Laura Dahlmeier erinnert Sport und Talk aus dem Hangar-7 mit einer Spezial-Sendung an die Doppel-Olympiasiegerin. Tamara Lunger, Alexander Huber, Peter Schlickenrieder und Andrzej Bargiel sprechen über ihre Begegnungen mit der deutschen Ausnahme-Sportlerin, ihre außergewöhnliche Persönlichkeit und die Faszination der Berge.
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