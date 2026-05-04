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Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus

Sportstammtisch: Sieger-Gen - gibt es das, und kann man sich das antrainieren?

ORF SPORT +Staffel 1Folge 14vom 04.05.2026
Sportstammtisch: Sieger-Gen - gibt es das, und kann man sich das antrainieren?

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Folge 14: Sportstammtisch: Sieger-Gen - gibt es das, und kann man sich das antrainieren?

49 Min.Folge vom 04.05.2026

Benjamin Karl ist der erfolgreichste österreichische Snowboarder. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann Karl Gold im Parallelriesenslalom und wiederholte diesen Erfolg 2026 bei den Spielen von Mailand-Cortina. Zudem ist er mehrfacher Weltmeister und Weltcupsieger. Über seine Erfolge und über sehr persönliche Erfahrungen spricht der prominente Sportler beim Sportstammtisch mit ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek.

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