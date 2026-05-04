Sportstammtisch: Sieger-Gen - gibt es das, und kann man sich das antrainieren?Jetzt kostenlos streamen
Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus
Folge 14: Sportstammtisch: Sieger-Gen - gibt es das, und kann man sich das antrainieren?
49 Min.Folge vom 04.05.2026
Benjamin Karl ist der erfolgreichste österreichische Snowboarder. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann Karl Gold im Parallelriesenslalom und wiederholte diesen Erfolg 2026 bei den Spielen von Mailand-Cortina. Zudem ist er mehrfacher Weltmeister und Weltcupsieger. Über seine Erfolge und über sehr persönliche Erfahrungen spricht der prominente Sportler beim Sportstammtisch mit ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek.
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