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Spurensuche - Jedes Detail zählt

Wer war Kathryn Harms?

TLCStaffel 1Folge 3vom 27.10.2015
Wer war Kathryn Harms?

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Spurensuche - Jedes Detail zählt

Folge 3: Wer war Kathryn Harms?

44 Min.Folge vom 27.10.2015Ab 12

Tief in den Bergen Alaskas, in der schneebedeckten Stadt Anchorage wird der leblose, brutal verstümmelte Körper der alleinerziehenden Mutter Kathryn Harms aufgefunden. Die Rekonstruktion der Todesursache, als auch die der letzten Tage des Opfers, bringen bestialische Details und mysteriöse Geheimnisse ans Licht der Öffentlichkeit. Die polizeilichen Recherchen führen die Ermittler auf die Spuren einer berüchtigten, gewaltbereiten Biker-Gang. Vermutungen über ein Doppelleben des Opfers werden aus ihrem privaten Umfeld laut. War die Frau an illegalen Machenschaften beteiligt? Oder wusste sie zu viel und musste deshalb viel zu jung ihr Leben lassen?

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