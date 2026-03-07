Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stadium Lockup - Einsatz im Stadion

Antrag im Stadion

DMAXStaffel 1Folge 2vom 07.03.2026
Antrag im Stadion

Antrag im Stadion Jetzt kostenlos streamen

Stadium Lockup - Einsatz im Stadion

Folge 2: Antrag im Stadion

45 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Ein Kind hat seine Eltern verloren. Das kleine blonde Mädchen kennt seinen Nachnamen nicht und ruft nach seinem Vater. In der Arena wurde noch keine Vermisstenmeldung aufgegeben, aber die Mitarbeiter:innen in der Leitstelle setzen alle Hebel in Bewegung, um die Dreijährige wieder mit ihrem Daddy zu vereinen. In Block 118 möchte ein Fan in der Halbzeitpause des Spiels seine Freundin überraschen. Auch hier zeigt sich das Sicherheitspersonal hilfsbereit. Im Umgang mit Rowdys und Unruhestiftern treten die engagierten Männer und Frauen hingegen sehr bestimmt auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
DMAX
Stadium Lockup - Einsatz im Stadion

Stadium Lockup - Einsatz im Stadion

Alle 1 Staffeln und Folgen