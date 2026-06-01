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Stadt, Land, Mord!

Ein gewaschener Mord

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5vom 29.06.2026
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Stadt, Land, Mord!

Folge 5: Ein gewaschener Mord

91 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

In einem Murnauer Hotel wird eine nackte Leiche gefunden - in der riesigen hoteleigenen Waschmaschine. Dass der Tote im Kochwaschgang gespült wurde, bringt Mark Brenner und Rebecca Lerchinger auf die Idee, dass der Mörder seine DNA-Spuren beseitigen wollte. Der Verdacht erhärtet sich, als sich die Identität des Toten klärt, denn es handelt sich um Georg Wittke, den bestgebuchtesten Physiotherapeuten Murnaus ...

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