Stadt, Land, Mord!
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Stadt, Land, Mord!
Inmitten einer idyllischen Landschaft, das von einem prächtigen und beeindruckenden Bergpanorama umgeben ist, geht es in einer bayerischen Kleinstadt heiß her. Denn jemand treibt dort sein Unwesen und begeht Morde, die größere Dimensionen erreichen. Die neuesten Aufklärungsmethoden sind gefragt, um den kriminellen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben ...
Genre:Romanze, Krimi
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1 emotions
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