Stadt, Land, Mord!
Folge 6: Schief gewickelt
91 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Als der Schneider Hofer tot auf einer Parkbank gefunden wird, sieht es so aus, als sei er friedlich eingeschlafen. Nur Johann Mayerle, Oberstaatsanwalt a.D., besteht darauf, dass er umgebracht wurde. Als Indiz hierfür führt er einen falschen Krawattenknoten an, den Hofer so niemals gebunden hätte: Ein schlichter Windsor anstatt eines kunstfertigen Christensen ziert seinen Hemdkragen. Tatsächlich, die Obduktion bestätigt Hofers Ermordung ...
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Stadt, Land, Mord!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Krimi
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1 emotions