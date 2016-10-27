Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 27.10.2016: Rache aus Gottes Händen
44 Min.Folge vom 27.10.2016Ab 12
Sarah ist geschieden und sucht nach einem neuen Partner. Als Pastor Mark, der begehrteste Junggeselle der Stadt, Gefallen an ihr findet, kann sie ihr Glück kaum fassen. Die junge Frau schwelgt in Zukunftsträumen, bis sie die schreckliche Wahrheit hinter Marks blütenreiner Fassade entdeckt: Der Priester war früher schon verheiratet, und seine Frau starb unter sehr mysteriösen Umständen. Sarah verlässt Mark, doch der akzeptiert die Trennung nicht und beginnt, seine Ex und ihre Familie zu schikanieren. Als sie ein gerichtliches Kontaktverbot gegen ihn erwirkt und ihm das Schriftstück beim Sonntagsgottesdienst übergibt, schwört Mark, sich bitter zu rächen.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.