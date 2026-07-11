Starnacht am WörtherseeJetzt kostenlos streamen
Starnacht am Wörthersee
Folge 6: Starnacht am Wörthersee
158 Min.Folge vom 11.07.2026
Die "Starnacht am Wörthersee" verwandelte die Klagenfurter Ostbucht in eine große Sommerparty: Barbara Schöneberger und Hans Sigl präsentieren Stars wie Pizzera & Jaus, Al Bano, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Christina Stürmer und Andreas Gabalier. Mit einer Mischung aus Schlager, Pop, Rock und Soul sorgte das hochkarätige Line-up für beste Stimmung und unvergessliche Konzertmomente vor traumhafter Wörthersee-Kulisse. Bildquelle: ORF/ip|media/Peter Krivograd
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Starnacht am Wörthersee
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