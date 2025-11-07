Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Voll verhagelt

Kabel EinsStaffel 10Folge 1
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 1: Voll verhagelt

45 Min.Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

