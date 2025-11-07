Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Der Gold-Kunde

Kabel EinsStaffel 11Folge 11
Der Gold-Kunde

Der Gold-KundeJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 11: Der Gold-Kunde

45 Min.Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Kabel Eins
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Alle 11 Staffeln und Folgen