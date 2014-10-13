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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Panzer-Alarm im Westerwald

DMAXFolge vom 13.10.2014
Panzer-Alarm im Westerwald

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 13.10.2014: Panzer-Alarm im Westerwald

45 Min.Folge vom 13.10.2014Ab 12

Die „Steel Buddies“ schrauben, was das Zeug hält. Die Mechanik-Experten bauen in einen sowjetischen Transportpanzer einen neuen Motor ein, mit reichlich PS. Absolutes Neuland für die Truppe von „Morlock Motors“. Dennoch sollen die Umbauten in zwei Wochen erledigt sein. Deshalb spannt Michael Manousakis bei diesem Projekt sein ganzes Team ein. Doch der Zeitplan gerät komplett aus den Fugen. Das Monstrum hat seinen eigenen Willen. Verzweiflung macht sich breit, und die Jungs fluchen auf dem Firmengelände im Westerwald wie die Besenbinder.

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