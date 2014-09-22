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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Immer diese Pausen

DMAXFolge vom 22.09.2014
Immer diese Pausen

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 22.09.2014: Immer diese Pausen

44 Min.Folge vom 22.09.2014Ab 12

Selfmade-Millionär Klaus möchte seinen imposanten Fuhrpark um ein Hummer Cabriolet erweitern. Da ist er bei Michael Manousakis genau an der richtigen Adresse. Auf dem Gelände von „Morlock Motors“ in Peterslahr warten Hunderte ausrangierte Fahrzeuge der amerikanischen Streitkräfte auf einen neuen Besitzer, denn die „Steel Buddies“ haben einen exklusiven Vertrag mit der United States Army. Und bei der Suche nach einem geeigneten Modell läuft das Team zu Höchstform auf.

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