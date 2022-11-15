Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Reifeprüfung

DMAXFolge vom 15.11.2022
Reifeprüfung

ReifeprüfungJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 15.11.2022: Reifeprüfung

45 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12

Die Douglas DC-3 der „Steel Buddies“ soll durch den technischen Inspektor, der extra aus den USA angereist ist, ihr Prüfsiegel erhalten. Aber im entscheidenden Moment springen die Motoren nicht an. Wird der „Rosinenbomber“ jemals wieder in die Luft abheben? Gerhard schraubt unterdessen in Peterslahr an einer 40 Jahre alten Corvette C3. Der Wagen bringt 435 PS auf die Straße. Aber ohne funktionierende Scheibenwischer nützen auch die Pferdestärken nichts. Der Mechanik-Experte benötigt ein bestimmtes Ersatzteil, um bei dem US-Klassiker für freie Sicht zu sorgen.

Alle verfügbaren Folgen