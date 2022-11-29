Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 29.11.2022: Goldene Zeiten?
45 Min.Folge vom 29.11.2022Ab 12
Der rund zweieinhalb Tonnen schwere Bell UH-1-Militärhubschrauber, den Michael Manousakis in Österreich eingekauft hat, ist auf dem Flughafen in Mendig angekommen. Jetzt müssen die Mechanik-Experten von „Morlock Motors“ das 17 Meter lange Fluggerät nur noch in den Hangar verfrachten. Das klingt eigentlich ganz einfach. In Peterslahr winkt unterdessen ein lukratives Geschäft. Ein Kunde der „Steel Buddies“ plant einen Großeinkauf, denn er verfolgt ehrgeizige Pläne. Robert will in Afrika Gold schürfen. Dafür braucht er Fahrzeuge und jede Menge Ausrüstung.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.