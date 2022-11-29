Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Goldene Zeiten?

DMAXFolge vom 29.11.2022
Goldene Zeiten?

Goldene Zeiten?Jetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 29.11.2022: Goldene Zeiten?

45 Min.Folge vom 29.11.2022Ab 12

Der rund zweieinhalb Tonnen schwere Bell UH-1-Militärhubschrauber, den Michael Manousakis in Österreich eingekauft hat, ist auf dem Flughafen in Mendig angekommen. Jetzt müssen die Mechanik-Experten von „Morlock Motors“ das 17 Meter lange Fluggerät nur noch in den Hangar verfrachten. Das klingt eigentlich ganz einfach. In Peterslahr winkt unterdessen ein lukratives Geschäft. Ein Kunde der „Steel Buddies“ plant einen Großeinkauf, denn er verfolgt ehrgeizige Pläne. Robert will in Afrika Gold schürfen. Dafür braucht er Fahrzeuge und jede Menge Ausrüstung.

