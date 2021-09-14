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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Sammlerstücke

DMAXFolge vom 14.09.2021
Sammlerstücke

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 14.09.2021: Sammlerstücke

44 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12

Raritäten aus dem Zweiten Weltkrieg: Michael Manousakis werden neun amerikanische Militärfahrzeuge zum Kauf angeboten. Solche Gelegenheiten lässt sich der erfahrene Geschäftsmann normalerweise nicht entgehen. Aber noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern. Und wie schlägt sich der „Rosinenbomber“? Die „Steel Buddies“ checken jede Schraube, jedes Kabel und jede Leitung des betagten Fliegers, damit die Douglas DC-3 bald in die Luft abheben kann. Aber die Ablagerungen an den Treibstofftanks stellen bei der Wartung eine echte Herausforderung dar.

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