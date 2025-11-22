Stefan Herheim - Das Drama liegt in der MusikJetzt kostenlos streamen
Stefan Herheim - Das Drama liegt in der Musik
Folge 1: Stefan Herheim - Das Drama liegt in der Musik
50 Min.Folge vom 22.11.2025
Der norwegische Regisseur Stefan Herheim hat als Intendant des MusikTheaters an der Wien seit einigen Jahren in Wien seine künstlerische Heimat gefunden. Eine neue Dokumentation porträtiert seinen Werdegang und begleitet ihn bei den Proben zu seiner "Fledermaus“-Inszenierung. Bildquelle: ORF/MusikTheater an der Wien/Peter M. Mayr
