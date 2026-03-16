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Steiermark heute vom 16.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1058vom 16.03.2026
Steiermark heute vom 16.03.2026

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Folge 1058: Steiermark heute vom 16.03.2026

20 Min.Folge vom 16.03.2026

Schulsprengel: Keine Wahlfreiheit – Lockerung denkbar | Jeder Vierte lebt noch im "Hotel Mama" | Fachleute skeptisch gegenüber neuer Spritpreis-Regelung | Gas- und Strompreise steigen | Vom Amokopfer zum Autor | Spitalskooperation über Bundesländergrenzen | Rebenland-Rallye: Herzschlagfinale mit steirischem Podest | Hollegha-Schau im Museum Wiesbaden | Wald und Holz erleben: Tag des Waldes

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