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Steiermark heute
Folge 1078: Steiermark heute vom 05.04.2026
12 Min.Folge vom 05.04.2026
Erster Ostersegen von Papst Leo: Bischof Krautwaschl über Kriegszeiten | Zwei Burschen von Zug erfasst | Hartberg unterliegt gegen Salzburg, Sturm und Rapid im Topspiel | Hofgalerie zeigt Werke des Priesters und Künstlers Josef Fink | Katholische Frauenbewegung bastelt besonderen Osterschmuck
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