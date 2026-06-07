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Stonewall – Geburtsstunde der Gay Pride
Folge 1: Stonewall - Geburtsstunde der Gay Pride
53 Min.Folge vom 07.06.2026
New York City, 1969: Eine Polizeirazzia im Stonewall Inn in Greenwich Village eskaliert. Diesmal leisten die Gäste Widerstand gegen die ständige Verfolgung, Ausgrenzung und Gewalt durch die Polizei. Vor allem Dragqueens stellen sich den Beamten entgegen. Die Ereignisse gelten als Geburtsmoment der LGBTQI+-Bewegung. Ein Jahr später folgt der erste Pride-Marsch. Die Doku von Mathilde Fassin blickt auf Geschichte und heutige Herausforderungen der Bewegung. Bildquelle: ORF/Zadig Productions
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Stonewall – Geburtsstunde der Gay Pride
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