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Stonewall – Geburtsstunde der Gay Pride

Stonewall - Geburtsstunde der Gay Pride

ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.06.2026
Stonewall - Geburtsstunde der Gay Pride

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Stonewall – Geburtsstunde der Gay Pride

Folge 1: Stonewall - Geburtsstunde der Gay Pride

53 Min.Folge vom 07.06.2026

New York City, 1969: Eine Polizeirazzia im Stonewall Inn in Greenwich Village eskaliert. Diesmal leisten die Gäste Widerstand gegen die ständige Verfolgung, Ausgrenzung und Gewalt durch die Polizei. Vor allem Dragqueens stellen sich den Beamten entgegen. Die Ereignisse gelten als Geburtsmoment der LGBTQI+-Bewegung. Ein Jahr später folgt der erste Pride-Marsch. Die Doku von Mathilde Fassin blickt auf Geschichte und heutige Herausforderungen der Bewegung. Bildquelle: ORF/Zadig Productions

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