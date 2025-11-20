Doppelte Ladung für DustyJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 15: Doppelte Ladung für Dusty
21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Die Auktionatoren Laura und Dan freuen sich darauf, eine vielversprechende Auktion in Riverside zu leiten. Rene erkennt während der Fahrt sein eigenes Businesspotential und hofft auch dieses Mal, ein gutes Händchen zu haben. Darrell konzentriert sich auf seinen Urinstinkt und zählt darauf, aus einem unscheinbaren Lager großen Profit zu schlagen, während Dusty von einem Pacman Design angelockt wird.
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC