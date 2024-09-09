Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 1vom 09.09.2024
32 Min.Folge vom 09.09.2024

Toby und Pepper dürfen zu den Eisbären im Zoo und der Nichte von Bär Bax, die im Zoo lebt, ein Geschenk bringen. Es ist ein bisschen schwierig, die Eisbären unter den ganzen Tieren zu finden. Toby und Pepper reisen mit dem Zug. Der Schaffner kommt, um die Tickets zu kontrollieren. Aber Pepper hat ihr Ticket verloren… Toby und Pepper backen Kekse. Aber weiss Toby wirklich, wie man Kekse backt?

