Im Wald verirrt…/In der Schule

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 5vom 09.09.2024
Folge 5: Im Wald verirrt…/In der Schule

22 Min.Folge vom 09.09.2024

Als Toby und Pepper im Wald beschäftigt sind, die leckeren Brombeeren für Bär Bax zu pflücken, verirren sie sich. Wie finden sie den Weg zurück? Toby und Pepper sind in der Schule. Pepper kann schon bis zehn zählen. Und was kann Toby besonders gut?

