ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.01.2025
45 Min.Folge vom 01.01.2025

Die Stars der Musikszene preisen Stradivari-Geigen als Klangwunder und Anleger*innen investieren Millionen in die Sammlerobjekte. Schon immer aber war ihre Geschichte auch begleitet von kriminellen Machenschaften. Im besten Falle werden Stradivaris von Virtuosinnen und Virtuosen wie Anne-Sophie Mutter und David Garrett gespielt. Doch viele der Meisterstücke liegen als Anlageobjekte in Safes verschlossen. Und natürlich weckt ihr finanzieller Wert auch die Begehrlichkeit von Kriminellen. So sind vermutlich die meisten Geigen, in denen das Label "Stradivari" klebt, eine Fälschung. Die Dokumentation befasst sich auch mit diesen dunklen Seiten des Klangwunders und stellt die kriminelle Energie um die Stradivaris am Beispiel zweier spektakulärer Fälle in Deutschland und Paraguay dar. Regie: Claudius Gehr Bildquelle: ORF/ZDF/3sat/planetfilm/Claudia Rauch

