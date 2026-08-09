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Strangest Things

Die Wikinger-Münze, der antike Diskus und ein totes Mädchen

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 09.08.2026
Die Wikinger-Münze, der antike Diskus und ein totes Mädchen

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Strangest Things

Folge 6: Die Wikinger-Münze, der antike Diskus und ein totes Mädchen

44 Min.Folge vom 09.08.2026

Die geheimnisvollsten Gegenstände der Welt, zu finden in Museen, Laboren und Lagerräumen, werden von Wissenschaftlern mithilfe neuester Forschung und Technologie untersucht.

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