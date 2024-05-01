Revanche: Chris wird ausgebuhtJetzt kostenlos streamen
Streetfun
Folge 2: Revanche: Chris wird ausgebuht
45 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12
Retourkutsche für Chris. Dominik rächt sich für einen früheren Prank und schreibt Chris ein Comedy-Programm für eine Stand-Up-Show. Dass daraus wohl keine professionelle Karriere entstehen wird, lässt sich anhand der harschen Publikumsreaktion erahnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Streetfun
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH