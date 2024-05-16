Zum Inhalt springenBarrierefrei
Streetfun

Flirten mit Streetcomedy-Legende Simon Gosejohann

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 16.05.2024
Folge 1: Flirten mit Streetcomedy-Legende Simon Gosejohann

43 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12

Chris, C-Bas und Phil, bekannt durch Bullshit TV, sowie Dominik Porschen sind allesamt Youtuber und bekannt für ihre Straßenpranks. Jetzt setzen sie ihre Kreativität erstmals auch im Fernsehen um. In der Serie "Streetfun" spielen sie ahnungslosen Passanten Streiche - auf der Straße, in Freizeitparks oder auf Großveranstaltungen - niemand ist vor ihnen sicher ...

