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Strip the Cosmos

Strip the Cosmos: Rätsel der Milchstraße

WELTFolge vom 13.08.2026
Strip the Cosmos: Rätsel der Milchstraße

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Strip the Cosmos

Folge vom 13.08.2026: Strip the Cosmos: Rätsel der Milchstraße

45 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

2015 machen Astronomen eine beunruhigende Entdeckung: Hunderttausende Galaxien überall im Universum werden dunkler. Einige von ihnen haben in den vergangenen zwei Milliarden Jahren die Hälfte ihrer Leuchtkraft eingebüßt. Zu den runtergedimmten Sternenansammlungen gehört auch unsere Milchstraße. Der Energiekreislauf im Universum scheint gestört zu sein. Was steckt hinter dem Phänomen, und was bedeutet es für das Leben auf der Erde? Mögliche Antworten gibt ein Blick ins Zentrum der Milchstraße.

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