Folge 1: Strolz trifft MannJetzt kostenlos streamen
Strolz trifft
Folge 1: Folge 1: Strolz trifft Mann
68 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 6
Wann ist ein Mann ein Mann? Im Männercamp "Men in the Woods" macht Matthias Strolz neue Entdeckungen und beschäftigt sich mit seiner Männlichkeit. Er trifft nicht nur Männer im Wald, mit denen er ungewöhnliche Rituale durchlebt, sondern unter anderem auch Moderatorin Katia Wagner, die die Männer im Camp besucht und ihre Sichtweisen zum Thema "Mannsein" erläutert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Strolz trifft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4