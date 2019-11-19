Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Strolz trifft

Folge 1: Strolz trifft Mann

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 19.11.2019
Folge 1: Strolz trifft Mann

Folge 1: Strolz trifft MannJetzt kostenlos streamen

Strolz trifft

Folge 1: Folge 1: Strolz trifft Mann

68 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 6

Wann ist ein Mann ein Mann? Im Männercamp "Men in the Woods" macht Matthias Strolz neue Entdeckungen und beschäftigt sich mit seiner Männlichkeit. Er trifft nicht nur Männer im Wald, mit denen er ungewöhnliche Rituale durchlebt, sondern unter anderem auch Moderatorin Katia Wagner, die die Männer im Camp besucht und ihre Sichtweisen zum Thema "Mannsein" erläutert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Strolz trifft
PULS 4
Strolz trifft

Strolz trifft

Alle 1 Staffeln und Folgen