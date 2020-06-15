Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Strolz trifft

Folge 2: Strolz trifft Schauspieler

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 15.06.2020
Folge 2: Strolz trifft Schauspieler

Folge 2: Strolz trifft SchauspielerJetzt kostenlos streamen

Strolz trifft

Folge 2: Folge 2: Strolz trifft Schauspieler

67 Min.Folge vom 15.06.2020Ab 6

"Was macht den Traumberuf Schauspieler aus?" – dieser Frage geht Matthias Strolz in "Strolz trifft" auf PULS 4 nach. Er trifft Jungschauspieler Mario Canedo, Schauspiel-Größe Kathi Straßer sowie den "Alt-Meister" Michael Schottenberg und begibt sich in eine spannende Feld-Studie über die Realität hinter einer Fassade aus Glanz und Glamour.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Strolz trifft
PULS 4
Strolz trifft

Strolz trifft

Alle 1 Staffeln und Folgen