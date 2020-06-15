Folge 2: Strolz trifft SchauspielerJetzt kostenlos streamen
Strolz trifft
Folge 2: Folge 2: Strolz trifft Schauspieler
67 Min.Folge vom 15.06.2020Ab 6
"Was macht den Traumberuf Schauspieler aus?" – dieser Frage geht Matthias Strolz in "Strolz trifft" auf PULS 4 nach. Er trifft Jungschauspieler Mario Canedo, Schauspiel-Größe Kathi Straßer sowie den "Alt-Meister" Michael Schottenberg und begibt sich in eine spannende Feld-Studie über die Realität hinter einer Fassade aus Glanz und Glamour.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4