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Studio 2
Folge 730: Studio 2 vom 08.07.2026
56 Min.Folge vom 08.07.2026
Sommertour ins "Rechenzentrum" | Frag den Bürger: Analyse des Hitzeschutzgipfels | Neue Doku zeigt schreckliche Gedankenwelt von Briefbombentäter Franz Fuchs | Pfarrer Schüller über Briefbombe: "Mein Schutzengel war eine Mitarbeiterin" | Fundstücke aus dem ORF-Archiv: Wir und die Gastarbeiter | Sonnenstich vs. Hitzeschlag: Apothekerin klärt auf | Scharners neuester Krimi spielt im Stift Melk | Stilvolle Kopfbedeckungen: "Mit fremden Federn schmücken" | "Neubau tanzt": Tanzunterricht im öffentlichen Raum | Stargast: "teatro"-Theatergruppe
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