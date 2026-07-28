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Studio 2

Studio 2 vom 28.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 744vom 28.07.2026
Studio 2 vom 28.07.2026

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Folge 744: Studio 2 vom 28.07.2026

57 Min.Folge vom 28.07.2026

"ORF fragt": Erster Einblick in die Ergebnisse | Sommertour: Tierparadies im Seewinkel | Talk: Was hinter den hohen Energiepreisen steckt | Der Tagliamento zwischen Alpen und Adria | Talk: Vom Umgang mit negativen Gefühlen | Weststeirische Käsemacher pflegen Tradition | BOKU-Labor erforscht die Kraft der Flüsse | Krauli Held kocht Knuspertofu mit Melanzani (Teil 1) | 1972: Prisma fragte nach Haarfarben-Mythen | Krauli Held kocht Knuspertofu mit Melanzani (Teil 2) | Newcomer Luggi Lu will die Partyszene erobern

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