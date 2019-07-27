Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 27.07.2019
46 Min.Folge vom 27.07.2019Ab 6

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Ein Promi, zwei Styling-Teams, ein Event. Jedes Styling-Team besteht aus zwei modebegeisterten Kandidaten, die ein Outfit für den prominenten Gast zusammenstellen müssen. In der Zwischenzeit wird der Promi von Nina Park geschminkt. In einem "blinden" Styling wird der Star anschließend von jedem Styling-Team ausgestattet. Eine dreiköpfige Jury aus geladenen Modeexperten bewertet den Look. Am Ende entscheidet der Promi selbst, welchen der beiden Looks er zum Event trägt. Rechte: ProSieben

