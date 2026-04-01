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Südtirol heute
Folge 724: Südtirol Heute vom 01.04.2026
14 Min.Folge vom 01.04.2026
Stillstand bei Kaserne Schlanders soll enden | Meldungen | Extremsport bei jungen Menschen immer beliebter | Italien erneut in WM-Quali gescheitert | Kinder bringen Freude ins Seniorenheim Mölten
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