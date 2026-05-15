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Südtirol heute
Folge 753: Südtirol Heute vom 15.05.2026
16 Min.Folge vom 15.05.2026
Autonomiereform zieht Kritik mit sich | Meldungen | Pastoralteams sollen Priestermangel und Co. beheben | Argentinier übernehmen Schutzhütte im Trentino | "Im weißen Rössl am Wolfgangsee" feiert Premiere
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