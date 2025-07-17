SUITS
Folge 6: Nicht die ganze Wahrheit
42 Min.
Harvey Specter arbeitet in der renommierten Anwaltskanzlei Pearson Hardman. Der gutaussehende Anwalt ist nicht nur mit seiner Wirkung auf Frauen unschlagbar, er bringt auch jeden seiner Aufträge in trockene Tücher. Mit seinen Methoden zieht er jedoch zahlreiche Neider auf den Plan und auch sein Rivale Louis Litt, der in derselben Kanzlei arbeitet, kann ihn nicht ausstehen. Als Harvey dann auch noch zum Senior Partner befördert wird, ist Litt alles andere als begeistert.
SUITS
Genre:Drama
Copyrights:© Universal Studios Limited