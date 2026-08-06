Antonov An-225 - Das größte Flugzeug der WeltJetzt kostenlos streamen
SUPER-FLIEGER
Folge vom 06.08.2026: Antonov An-225 - Das größte Flugzeug der Welt
49 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Ladungen von bis zu 250 Tonnen sind für die Antonov An-225 dank sechs leistungsstarker Triebwerke kein Problem. Ursprünglich sollte der Flieger die sowjetische Raumfähre Buran von ihrem Landeplatz aus zurück zum Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan bringen. Nach dem Ende des Raumfahrtprogramms hat Antonov Airlines die An-225 in ein Frachtflugzeug umgebaut. Ihr nächster Auftrag: In nur vier Wochen sollen auf zwölf Flügen Transformatoren von Chile über die Anden nach Bolivien befördert werden.
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Genre:Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt