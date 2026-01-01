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Survivor's Remorse

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 2vom 01.01.2026
Täter-Opfer-Gespräch

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Survivor's Remorse

Folge 2: Täter-Opfer-Gespräch

27 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16

Cam und M-Chuck werden von einem Bezirksstaatsanwalt genauer unter die Lupe genommen. Cams Onkel Julis lässt sich unterdessen auf einen Streit mit seinem Nachbarn ein, der keine Verantwortung für das Verhalten seines Hundes übernehmen will.

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