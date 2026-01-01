Staffel 3Folge 6vom 01.01.2026
Die KassetteJetzt kostenlos streamen
Survivor's Remorse
Folge 6: Die Kassette
28 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Cassie lässt ihre DNA untersuchen, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Danach lernt sie ein neues Familienmitglied kennen, das ihr dabei hilft die Überlieferungen der Kultur ihrer Vorfahren zu verstehen und zu erleben. Reggie und Cam versuchen Onkel Julius' Pistole loszuwerden.
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Survivor's Remorse
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate